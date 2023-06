Dupa ce in Germania sau Olanda a fost testat, in premiera pentru tara noastra, Mediasul testeaza amestecul de gaz si hidrogen pentru retele si aparate casnice.Proiectul se desfasoara in doua etape. Prima etapa a proiectului pilot 20HyGrid a inceput joi, 8 iunie, in poligonul Centrului de Instruire Profesionala de la Medias. Acolo a fost testata functionarea aparatelor de utilizare a gazelor naturale si a retelei de distributie cu amestec de 80% gaze naturale si 20% hidrogen.Energia adunata ... citeste toata stirea