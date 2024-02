Oamenii de afaceri recunosc ca au dat salarii prea mici, iar angajatii au plecat in strainatate

Numarul angajatilor din spatiul extracomunitar care muncesc in Romania este tot mai mare, deoarece angajatii autohtoni au plecat in strainatate.Spre exemplu, in Vaslui, pana in urma cu cativa ani, majoritatea strainilor care veneau sa lucreze in judet erau din Republica Moldova, dar in ultimii ani au solicitat permise de sedere in scop de munca cetateni din China, India, Nepal, Bangladesh sau Sri Lanka."Numarul total al permiselor unice emise in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2023 ca ... citește toată știrea