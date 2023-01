"Oamenii vin in Cluj si nu vor sa plece!" Emil Boc crede ca municipiul Cluj-Napoca a ramas orasul atractiv, desi e EXTREM de scump

Primarul Emil Boc spune ca viata foarte scumpa nu face Clujul neatractiv si ca este orasul in care "oamenii vin si nu vor sa plece"."Niciodata eu nu sunt multumit pe deplin. Intotdeauna stiu ca se poate mai bine si stiu ca avem lucruri care puteau fi terminate mai repede sau mai bine. Per ansamblu, pot sa vad partea plina a paharului. Clujul isi mentine forta lui de atractivitate. Este orasul numarul 1 al Romaniei la toate capitolele.La calitatea vietii, la dezvoltare, in domeniul educatiei, ... citeste toata stirea