Oferta de locuri de munca in Romania, in crestere. Cluj-Napoca se numara printre cele mai active orase

Companiile din Romania au pus la dispozitie, in ultima luna, 38.000 de locuri de munca, in crestere cu 13% fata de perioada anterioara, arata o analiza realizata de o platforma de recrutare online, citata de Agerpres si Economedia.Astfel, in intervalul 24 februarie - 23 martie 2022, din totalul posturilor disponibile, 94% au fost full-time, iar joburile create exclusiv pentru ucraineni erau intr-o continua crestere, in ultima luna, zona de voluntariat fiind in crestere cu aproape 400%, ... citeste toata stirea