Oferta slaba de joburi pe piata muncii din Cluj! Un student la Cluj spune ca a schimbat doua domenii si oricum nu-si gaseste de lucru, asta desi a studiat la Facultatea de Stiinta si Tehnologia Alimentelor, la USAMV, iar ulterior a facut si cursuri de programare.Asadar, cu diploma de inginer in industria alimentara si un curs de programare complet, studentul nu isi poate gasi un job potrivit in "orasul de 5 stele". Majoritatea firmelor de IT din Romania cauta seniori si mid level, foarte putin ... citeste toata stirea