ONRC: Numarul firmelor intrate in insolventa a crescut cu aproape 20% in primele 11 luni, fata de perioada similara din 2023

Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa in primele 11 luni din acest an a fost de 7.294, in crestere cu 19,95% fata de perioada similara din 2023, Clujul are cele mai multe insolvente inregistrate dupa Bucuresti si Bihor.Anul trecut in acelasi interval au fost inregistrate 6.081 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), transmite Agerpres, conform economedia.ro. Cele mai ... citește toată știrea