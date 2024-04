Oradea ofera o strada intreaga romanilor din Diaspora, sa revina acasa! Preturi INFIME la terenurile concesionate pentru a-si construi case

O strada intreaga din Oradea va fi data celor care vor sa revina in tara din Diaspora. Pentru 12.500 de lei pe an, acestia primesc in concesiune un teren pe care sa isi poata construi o casa. Oferta este valabila pentru orice roman, nu doar pentru oradeni, dar vine si cu mai multe conditii!Primaria orasului Oradea pune la dispozitie 7.000 de mp2 pentru romanii din strainatate care vor sa se intoarca in tara si sa isi construiasca o casa."Primaria are in vedere in prima faza sa scoata ... citește toată știrea