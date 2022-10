Orasele cu cele mai mari salarii medii nete din IT. Clujul, pe locul 3, dupa Bucuresti si Timisoara. TOP salarii

Media salariilor in IT, la nivel national, este de 6.000 de lei pe luna, in crestere cu 10% fata de inceputul acestui an, acesta fiind cel mai bine platit sector din tara, arata datele unei platforme de recrutare. Domeniul IT este cel mai important angajator al Clujului. Municipiul Cluj-Napoca este unul dintre orasele cu cele mai mari salarii medii nete din IT, dar dupa Bucuresti si Timisoara.Pragurile salariale crescute, chiar si pentru incepatori, au facut ca IT-ul sa fie prima optiune de ... citeste toata stirea