Ordonanta privind majorarea salariilor bugetarilor ar putea fi aprobata saptamana viitoare. USR a atacat la Curtea Constitutionala legea respectiva

Intarzierea majorarii salariilor pentru bugetari a fost cauzata de USR care a atacat la Curtea Constitutionala legea respectiva, a declarat, joi, in conferinta de presa organizata dupa sedinta de Guvern, ministrul Finantelor, scrie Agerpres."Am facut Legea bugetului de stat, am venit in fata dumneavoastra si am spus ca dam la zona bugetara doar pentru doua familii ocupationale - Sanatate si Educatie - si ca pentru celelalte familii ocupationale, in functie de cum evolueaza executia bugetara, ... citeste toata stirea