Ordonanta privind noile masuri de sprijin pentru facturile la energie a fost publicata in Monitorul Oficial. Ce prevede aceasta?

Ordonanta de urgenta privind noile masuri de sprijin pentru facturi a fost publicata in Monitorul Oficial. Producatorii de gaze vor fi in continuare obligati sa vanda gaz cu 150 lei/MWh si se pastreaza supraimpozitarea cu 80% a venitului suplimentar realizat de producatorii de energie electrica, scrie Economedia.Principalele prevederi:Pentru consumul realizat in perioada 1 aprilie 2022aEuro"31 martie 2023, pretul final facturat de catre furnizorii de energie electrica/operatorii de ... citeste toata stirea