Pana la 1500 de lei subventii pentru plata chiriei in Cluj: Proiectul se afla in dezbatere publica

Primaria orasului Cluj-Napoca organizeaza o dezbatere publica ce priveste aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure si familiilor cu domiciliul sau resedinta pe raza municipiului Cluj- Napoca, joi, 13 iunie, 2024, de la ora 17:00.Discutiile vor avea loc in sistem hybrid: fizic - in Sala de Sticla a Primariei Cluj-Napoca - str. Motilor nr. 3 si online, pe platforma Cisco Webex.Persoanele care doresc sa ia cuvantul in cadrul dezbaterii se pot ... citește toată știrea