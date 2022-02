Paradox! Companiile vor sa maresca salariile, desi nivelul de pregatire al candidatilor este slab

Pe fondul unui deficit acut de forta de munca, 81% dintre companii au in plan majorari salariale in 2022 desi spun ca pretentiile financiare ale candidatilor sunt prea mari, iar nivelul este scazut.Peste 25% dintre angajatorii aflati in cautare de talente spun ca principala provocare cu care se confrunta in acest moment este slaba pregatire a candidatilor care aplica la joburi, arata datele celui mai recent sondaj eJobs.In acelasi timp, 15,1% dintre respondenti precizeaza ca pretentiile ... citeste toata stirea