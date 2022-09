Parintii, impietriti de preturile rechizitelor. Inceputul de an scolar le-a golit buzunarele: "Am dat 200 de lei pentru o nimica toata"

Inceputul de an scolar a venit cu cheltuieli mari pentru parinti. "Unele produse costa si de doua-trei ori mai mult. Am dat peste 200 de lei pentru o nimica toata...", s-au plans parintii.Fiecare inceput de an scolar inseamna cheltuieli extra pentru rechizite si haine noi. Anul acesta insa, preturile ridicate ale rechizitelor i-au pus pe parinti in situatia de a gasi tot felul de solutii."Ne-a trimis invatatoarea o lista cu ce trebuie cumparat pentru noul an scolar. Chiar m-am bucurat. Mi se ... citeste toata stirea