Parndorf la Cluj! O investitie de 100 de milioane de euro in cel mai mare parc comercial din Transilvania. Vezi unde va fi amplasat

Un parc comercial urias ar trebui sa fie realizat in Floresti- o investitie de 100 milioane de euroInvestitia de peste 100 de milioane de euro apartine Urbano Group, fondat de mai multi investitori romani. Parcul comercial ar trebui sa fie cel mai mare din Transilvania.Proiectul este realizat de Altrade Com SRL, condusa de omul de afaceri clujean Mircea Vasile Ilea. Potrivit datelor, societatea a raportat in 2022 o cifra de afaceri de 8,2 milioane lei si un profit de 1,9 milioane lei. ... citește toată știrea