Pasaj la Buftea peste linia de tren Bucuresti-Brasov : CNSC a respins contestatia ARL Cluj (Strabag)/PORR si Tracon raman in cursa pentru contractul de 100 milioane lei

Consiliul National pentru Solutionarea Cotestatiilor (CNSC) a respins, pe fond contestatia ARL Cluj la contractul de peste 100 de milioane lei pentru pasajul rutier de la Buftea, peste Magistrala CFR Bucuresti-Brasov.Daca ARL Cluj, parte a grupului Strabag nu va face apel la decizia CNSC, atunci in cursa pentru contractul de peste 100 de milioane lei raman constructorii PORR si Tracon. PORR ar trebui sa semneze contractul pentru Centura Buftea, iar TRACON are doua contracte in Ilfov : ... citește toată știrea