Patriarhul Daniel cere autoritatilor sa mareasca salariile personalului neclerical din biserici. Cat castiga cei mai multi dintre preoti

In momentul de fata, preotii primesc sprijin salarial de la stat: 65% sau 80%, in functie de veniturile bisericii. Restul si-l asigura din fondurile parohiei. Patriharul Daniel sustine ca cei din mediul rural nu se pot finanta.In Romania lucreaza 18.581 de preoti. Dintre acestia, 101 au functii asimilate demnitarilor, cum ar fi ministri, parlamentari si primesc un salariu intre 23.000 si 18.000 brut, platit in intregime de stat. Patriarhul, de exemplu, are 23.920 brut.Unii preoti au functii ... citește toată știrea