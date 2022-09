Patrick Ciorcila, investitor, Radisson Blu Cluj: Pentru anul viitor ne asteptam la un grad mediu de ocupare al hotelului de 70%. Un hotel sub un brand international atrage mult mai usor clientii fata de un hotel individual

Hotelul Radisson Blu Cluj este prima unitate de cinci stele sub un brand international din Cluj, iar investitia totala a ajuns la circa 26 milioane de euro. Cladirea in care activeaza Radisson Blu Cluj este fostul hotel Sport, care a trecut printr-un amplu proces de renovare.Patrick Ciorcila, investitor al Radisson Blu Cluj, spune ca se asteapta la un grad mediu de ocupare de 70% pentru anul viitor, desi nivelul ideal pentru un hotel este de 80%, un astfel de grad ar fi greu de atins avand in ... citeste toata stirea