Patronatele din turism si sindicatele, protest fata de ordonanta "trenulet": Distruge turismul romanesc. Taierea voucherelor de vacanta va ingheta sau anula investitiile in infrastructura turistica

Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) protesteaza fata de "ordonanta trenulet",despre despre care afirma ca distruge turismul romanesc. Patronatele din turism si sindicatele spun ca taierea voucherelor de vacanta va ingheta sau anula investitiile in infrastructura turistica, iar hoteluri noi si modernizate de 4 si 5 stele aflate in proiect nu vor mai fi construite. In plus, spun acestia, masura va genera scaderea cu 30-40% a veniturilor din turism, iar sansele pentru mii de romani ... citește toată știrea