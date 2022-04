Pe ce au cheltuit romanii de Paste? Aplicatie financiara: Mai putini bani pentru mancare si shopping, mai multi pentru experiente si socializare

In perioada sarbatorilor pascale (12 - 27 aprilie 2022), clientii din Romania ai unei aplicatii financiare au cheltuit cele mai mari sume cu divertismentul (18% din volumul total al platilor facute cu Revolut), la shopping (18%) si pentru cumparaturile la supermarket si in magazinele alimentare (14%), arata datele Revolut.Un utilizator roman a efectuat cel putin 10 tranzactii cu Revolut, in aceasta perioada, realizand plati in valoare de aproximativ 975 de lei (suma medie/ utilizator). Daca ... citeste toata stirea