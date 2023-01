Pe ce cheltuie romanii banii: facturile - 900 de lei, educatia - 7 lei. Alcoolul si tigarile, raman prioritati

Romanii merg la serviciu pentru a plati mancare si facturi. Pentru educatie aloca numai 7 lei lunar se arata in statisticile oficiale. In trimestrul al treilea al anului trecut, cheltuielile au crescut cu 19% comparativ cu aceeasi perioada din 2021.In intervalul iulie - septembrie 2022, cheltuielile lunare ale unei familii au ajuns la 5.800 de le. In aceeasi perioada din 2021, o familie cheltuia in medie 4.900 de lei.Cel mai multe a costat mancarea, circa 2.000 de lei pe luna, dar si pe ... citeste toata stirea