Un nou proiect de lege care prevede ca pensionarii sa primeasca bani in schimbul biletelor de calatorie ramase neutilizate la sfarsitului anului, a fost depus miercuri de PNL.Astfel, potrivit proiectului, "calatoriile care nu au fost efectuate in cursul anului vor fi compensate in bani, care vor fi virati beneficiarilor odata cu plata primei pensii a anului urmator. Calculul compensatiei ... citeste toata stirea