Penthouse -ul din blocul "girafa" din Manastur s-a scumpit cu 200.000 de euro in cateva saptamani - FOTO

Blocul "girafa" din Manastur are cateva penthouse -uri la ultimul etaj, apartamente pentru bogati construite pe doua nivele, care s-au scumpit cu 200.000 de euro in 30 de zile.In luna februarie, pretul pentru un penthouse cu doua nivele 5 camere + 4 balcoane in West City Tower ajunge la 531.781 de euro "Va oferim spre vanzare apartamente semifinisate situate intr-un bloc nou cu o arhitectura moderna si o inaltime potrivita oraselor aflate in plina expansiune. Imobilul este structurat ... citeste toata stirea