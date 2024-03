Pentru jumatate dintre romani acoperirea cheltuielilor de baza e principala grija financiara. Tinerii sunt mai preocupati de salarii decat de sanatate

Romanii sunt negativisti in ceea ce priveste situatia lor financiara. Un nou studiu arata ca, pentru 1 din 2 romani, principala preocupare financiara este acoperirea cheltuielilor de baza.De asemenea, 7 din 10 persoane considera ca numarul somerilor va creste in 2024, iar 3 din 10 persoane cred ca situatia organizatiei unde lucreaza se va inrautati in 2024.Romanii nu sunt insa prea grabiti sa-si schimbe locul de munca, doar 2 din 10 angajati si-ar schimba locul de munca in urmatoarele 6 luni. ... citește toată știrea