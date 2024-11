Perchezitii in Cluj si alte judete: Parchetul European investigheaza fraude la Centura Zalau, cu implicarea Companiei de Drumuri (CNAIR)

Perchezitii in Cluj si alte judete in cadrul unei anchete a Parchetului European pe Centura Zalau - Posibile fraude la lucrarile financiare cu fonduri UEParchetul European (EPPO), condus de Laura Codruta Kovesi, a anuntat astazi ca efectueaza 31 de perchezitii in mai multe locatii din Romania, inclusiv in judetul Cluj, in cadrul unei anchete privind posibile fraude legate de lucrarile la Centura Zalau. Proiectul, finantat cu 37 de milioane de euro din fonduri europene, a atras atentia ... citește toată știrea