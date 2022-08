Persoanele care fac comert online si nu isi declara veniturile, vizate de ANAF

ANAF a laut in vizor toate persoanele care vand produse online prin intermediul diferitelor platforme si nu isi declara veniturile. Firmele de curierat vor fi nevoite, foarte curand, sa raporteze la Fisc toate coletele cu plata la livrare.Agentia Nationala de Administrare Fiscala a lansat deja, in dezbatere publica, un formular electronic pe care companiile trebuie sa il completeze lunar. Potrivit expertilor, demersul ar putea stopa evaziunea fiscala din acest domeniu.Lansat in dezbatere ... citeste toata stirea