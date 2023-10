Agentia de rating S&P a reconfirmat in data de 13 octombrie 2023 ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si perspectiva stabila. Agentia mentioneaza ca ratingul ar putea creste, dar, in acelasi timp, avertizeaza si ca ar putea decide inrautatirea ratingului de tara sau a perspectivei daca se va inregistra o crestere reala a economiei semnificativ sub asteptarile actuale ale agentiei si daca eforturile guvernamentale ... citeste toata stirea