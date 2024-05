Peste 1,3 tone de peste au fost retrase de la vanzare de comisarii ANPC

Peste 1,3 tone de peste, preparate si conserve din peste au fost retrase de la vanzare de comisarii ANPC, in cadrul unor controale facute inainte de sarbatorile de Paste. In perioada 22-26 aprilie, comisarii ANPC din intreaga tara au verificat 332 operatori economici si au fost constatate abateri la 278 dintre acestia.Comisarii au aplicat 235 de amenzi contraventionale in valoare de 1,1 milioane de lei, 85 de avertismente si s-a dispus oprirea temporara de la comercializare a produselor cu ... citește toată știrea