Peste 1.500 de tranzactii imobiliare in ianuarie in Cluj, judetul care include cea mai scumpa piata imobiliara din Romania, Cluj-Napoca.Datele vin de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care a aratat ieri ca in ianuarie in toata tara au fost tranzactionate un numar de 37.241 de imobile - considerabil mai putine decat in luna anterioara, decembrie a anului trecut. Mai exact numarul e mai mic cu peste 23.340 fata de luna anterioara - dar cu aproape patru mii mai mare ... citește toată știrea