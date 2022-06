Peste 100 de firme de bricolaj la Cluj. Raport: Piata va atinge record istoric de vanzari in acest an

Piata de bricolaj din Romania, unul dintre cele mai dinamice sectoare din economie, va atinge un record istoric de vanzari in acest an, de peste 18 miliarde de lei, arata o analiza Frames. Majorarea vine pe fondul cresterii interesului romanilor pentru sectorul DIY, in general pentru amenajarea locuintelor si, in actualul context economic, pentru reducerea consumului energetic, prcizeaza autorii studiului.Dupa 2 ani de pandemie in care magazinele de bricolaj au fost printre putinele deschise, ... citeste toata stirea