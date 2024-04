Peste 1000 de firme cu capital strain au fost infiintate in Romania in primele doua luni ale anului

Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut in primele doua luni din 2024 cu 8,3%, comparativ cu perioada similara din 2023, la 1.084 societati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), consultate de Agerpres si citate de Economedia.Cele peste 1.084 de societati noi aveau un capital social subscris in suma totala de 5,866 milioane de dolari, in crestere cu 5,4% fata de capitalul subscris al firmelor inmatriculate in ... citește toată știrea