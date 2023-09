In Romania au fost 11.078.784 de turisti in primul semestru din 2023, din care 9.028.137 romani si 2.050.647 turisti straini, potrivit datelor Eurostat.Industria turismului din Uniunea Europeana a inregistrat o redresare solida dupa pandemie, iar in primul semestru din 2023 numarul noptilor petrecute in unitatile de cazare turistica a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, indicand performante semnificative in cele mai multe tari, potrivit datelor Eurostat citate de economedia.ro. ... citeste toata stirea