Peste 150.000 de pensii speciale in MAI si MApN, iar cifra creste in fiecare luna! Cea mai mare pensie: 35.000 lei

Doar la Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne sunt in plata peste 15.000 de pensii speciale. Cifrele insa cresc in fiecare luna. De exemplu, in numai o luna, numarul pensionarilor cu venituri speciale a crescut cu 620 de persoane.Cea mai mare pensie din randul fostilor angajati MApN este de peste 35.000 de lei. MAI si MApN au impreuna peste 150.000 de pensii de serviciu. Din mai pana in iunie, numarul militarilor si al politistilor care au iesit la pensie a crescut cu peste ... citeste toata stirea