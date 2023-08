Un numar de 33.895 de firme au fost radiate la nivel national in primele sase luni din 2023, cu 4,31% mai putine comparativ cu perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Judetul Cluj se afla pe locul doi in topul radierilor, 1.666 la numar, fiind depasit doar de municipiul Bucuresti cu 5.365 radieri. In top se mai afla si Timis cu un numar de 1.534 radieri si Constanta cu 1.523.Clujul este singurul judet, din topul celor cu cele mai ... citeste toata stirea