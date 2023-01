Peste doua mii de autorizatii de constructie au fost emise la Cluj in primele 11 luni din anul trecut, arata datele Directiei Judetene de Statistica.E vorba mai exact de 2.022 de autorizatii de constructie pentru cladiri rezidentiale in judet emise in primele unsprezece luni ale anului 2022, cu 23 mai mare comparativ cu aceeasi perioada din anul 2021.In luna noiembrie 2022, in judetul Cluj au fost eliberate 148 ... citeste toata stirea