Peste 2.000 de firme dizolvate la Cluj in 2023, numarul creste cu 8%, cel mai mare din tara dupa Bucuresti

Numarul firmelor dizolvate a scazut cu 0,73%, in 2023, pana la 39.031, fata de 39.320 in anul anterior, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) si citate de Agerpres.Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 8.191 de firme (numar in crestere cu 10,96% fata de 2022) si in judetele Cluj (2.032, plus 8,26%), ... citește toată știrea