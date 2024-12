Peste 2.100 de firme au fost dizolvate in Cluj in primele 11 luni ale anului, cu 17% mai multe decat in aceeasi perioada din 2023

Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 15,31%, in primele 11 luni din 2024, pana la 41.093, fata de 35.591 in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) si citate de Agerpres. Clujul a fost printre judetele cu cele mai multe firme dizolvate.Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 8.167 de firme (numar in crestere cu 8,79% fata de perioada ianuarie-noiembrie 2023) si in judetele Ilfov (2. ... citește toată știrea