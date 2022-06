Peste 2.300 de locuri de munca la Cluj. Salariul mediu e cu 22,5% peste media nationala

In aceasta saptamana, in judetul Cluj au fost anuntate 2394 locuri de munca vacante, potrivit datelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Sunt sute de locuri de munca in HoReCa, dar si in fabrici si e nevoie de oameni si pentru companii de IT, outsourcing, servicii.Se cauta agenti de vanzari si agenti de securitate, zeci de ajutori de bucatari si ospatari, brutari, bucatari, cameriste de hotel. Companiile care recruteaza la Cluj au nevoie si de electricieni, instalatori, ... citeste toata stirea