Peste 2 milioane de tineri, cu varsta de pana la 34 de ani, locuiesc cu parintii, in Romania

2,2 milioane de tineri cu varsta cuprinsa intre 19-34 de ani din Romania locuiesc alaturi de parinti. Discrepantele in Europa sunt foarte mari din acest punct de vedere si nu sunt toate explicate strict economic.Numarul fetelor tinere care locuiesc cu parintii a crescut in ultimii 10 ani, insa a scazut numarul baietilor. Aproape o tanara din doua locuieste impreuna cu parintii, in vreme ce la barbati ponderea a scazut de la 7 tineri din 10 la circa 6 tineri din 10.Tinerii din tarile nordice ... citeste toata stirea