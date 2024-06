Peste 200 de firme si PFA-uri din Cluj au intrat in insolventa in primele cinci luni ale anului

Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa in primele cinci luni din acest an a fost de 3.091, in crestere cu 10,2% fata de perioada similara din 2023, cand au fost inregistrate 2.805 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) si citate de Agerpres. Clujul e pe locul 3 ca numar de firme, dupa Bucuresti si Bihor.Cele mai multe firme si PFA intrate in insolventa, in perioada 1 ... citește toată știrea