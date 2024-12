Peste 3.300 de firme au fost radiate in Cluj in primele zece luni din acest an, cele mai multe din tara dupa Bucuresti

Peste 3.300 de firme au fost radiate in Cluj in primele zece luni din acest an, cele mai multe din tara, cifra depasita doar de Bucuresti; numarul e mai mare cu mai bine de un sfert fata de aceeasi perioada a anului trecut.E vorba mai exact de 3.342 de firme care au fost radiate in primele zece luni din an in Cluj, arata datele Registrului Comertului - mai multe cu 28% fata de aceeasi perioada a anului trecut. E cel mai mare numar inregistrat ... citește toată știrea