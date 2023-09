Peste 356.000 de pasageri au aterizat si decolat pe aeroportul din Cluj in august, a fost al doilea cel mai aglomerat aeroport din tara in aceasta luna, arata datele Asociatiei Aeroporturilor publicate in aceasta saptamana.Mai exact in august au fost procesati, la Cluj, un numar de 356.078 pasageri, cei mai multi intr-un aeroport din tara dupa cel din Capitala, la mare distanta, cu aproape 1,5 milioane de pasageri procesati. Cel din Cluj e urmat de aeroportul din Iasi ... citeste toata stirea