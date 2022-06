Peste 36.500 de turisti au venit in Cluj in aprilie, arata datele Directiei Judetene de Statistica, turismul e departe de a ajunge la nivelul de dinainte de pandemie

Peste 36.500 de turisti au venit in Cluj in aprilie, arata datele Directiei Judetene de Statistica.E vorba mai exact de 36.589 de turisti inregistrati in Cluj in aprilie, in crestere cu aproape cinci procente fata de luna martie si cu aproape 70% fata de aceeasi luna a anului trecut. Din numarul total de sosiri, in luna aprilie 2022, sosirile turistilor romani instructurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 84,5%, in timp ce turistii straini au reprezentat 15,5% din ... citeste toata stirea