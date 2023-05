Industria videochatului a explodat in ultima perioada in Romania. Lucian Heius, seful ANAF, a declarat ca in industria videochatului din Romania lucreaza peste 400.000 de persoane. In plus sunt inregistrate 5.000 de firme cu acest obiect de activitate.El mentioneaza ca institutia pe care o reprezinta poate obtine toate informatiile despre veniturile acestor societati, sumele de bani castigate putand fi vazute prin banci."Astazi, daca vorbim de veniturile care se obtin de pe platformele de ... citeste toata stirea