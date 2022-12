Peste 41.000 lei, cea mai mare pensie din Romania. Exista diferente uriase de pensii si intre pensionarii "speciali"

Magistratii raman cel mai bine platiti pensionari din Romania si isi vor pastra statutul privilegiat si in acest an. Pensia va fi de 80% din media veniturilor realizate in 12 luni, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate.Cea mai mare pensie platita unui magistrat, in luna octombrie, a fost de 41.350 de lei. Din spate, vin fostii piloti. Dintre pensiile platite pilotilor din aviatia civila, in luna octombrie, cea mai mare a fost de 34.150 de lei valoare neta.Nici cei care au lucrat la ... citeste toata stirea