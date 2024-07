Peste 500 de firme din Cluj si-au suspendat activitatea in primele cinci luni ale anului

Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele cinci luni din 2024 a fost de 9.057, in crestere cu 31,28% comparativ cu perioada similara a anului trecut, informeaza Agerpres, care citeaza date ale Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Dupa Bucuresti, cele mai multe astfel de companii au fost in Cluj.Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea au fost din Bucuresti, respectiv 1.078 (numar in crestere cu 24,48% fata de ianuarie-mai 2023), Capitala ... citește toată știrea