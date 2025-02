Peste 660.000 de turisti au fost inregistrati in Cluj anul trecut, arata cifrele Directiei Judetene de Statistica publicate in urma cu putine minute. Cifra e in scadere fata de anul anterior. 1 din 5 turisti inregistrati a fost strain.Mai exact, anul trecut la nivelul judetului Cluj au fost cazati 663.094 turisti, in scadere cu 3,6% fata de anul 2023. Dintre acestia, 136.395 sunt ... citește toată știrea