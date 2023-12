Un sondaj de opinie recent efectuat de compania de sondaje CURS arata ca 91% dintre romani se considera afectati direct de cresterea preturilor.Majoritatea celor care au raspuns la cel mai recent sondaj identifica inflatia si nivelul de trai ca principalele probleme ale Romaniei. Nu e de mirare ca, in acest context, increderea in Guvern si in partidele politice a scazut sub 20 de procente.In urma unui sondaj realizat in luna noiembrie, peste 90% dintre romani se considera afectati de ... citeste toata stirea