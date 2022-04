Peste doua sute de autorizatii de constructie intr-o singura luna la Cluj, record pentru o luna februarie in ultimii ani, dublu fata de lunile corespondente din ultimii 8 ani

Peste doua sute de autorizatii de constructie eliberate intr-o singura luna in Cluj, judetul din tara care include si cea mai scumpa piata imobiliara din Romania, resedinta de judet Cluj-Napoca; e una dintre cele mai cifre a ultimilor ani, in ce priveste numarul de autorizatii de constructie eliberate intr-o luna in judet. Este prima data in ultimii ani cand numarul autorizatiilor eliberate in februarie depaseste doua sute, de altfel in februarie 2022 au fost eliberate de doua ori mai multe ... citeste toata stirea