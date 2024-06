Peste opt sute de firme au fost dizolvate in Cluj in primele patru luni din acest an, cele mai multe din Romania dupa Bucuresti si Ilfov, in crestere cu aproape o treime fata de aceeasi perioada a anului trecut.E vorba mai exact de 840 de firme care au fost dizolvate in primele patru luni din an in Cluj, in crestere cu 30% fata de acelasi interval din 2023, conform datelor Registrului Comertului. E cel mai mare numar de firme dizolvate intr-un judet din tara, dupa Bucuresti cu aproape 3.400 ... citește toată știrea