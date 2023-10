Peste trei sute de mii de pasageri au fost prelucrati in septembrie pe aeroportul din Cluj, al doilea cel mai aglomerat din tara dupa cel din Bucuresti, arata datele Asociatiei Aeroporturilor din Romania publicate in urma cu doua zile.Mai exact in Cluj traficul de pasageri in septembrie a fost de 315.461 persoane, cel mai mare din tara dupa cel din Bucuresti, la mare distanta - aproape 1,4 milioane de pasageri prelucrati in Capitala. Clujul e urmat de aeroportul din Iasi, cu 215.023 pasageri ... citeste toata stirea